Мирный житель пострадал при атаке беспилотников в Белгородской области

В Белгородской области во время атаки БПЛА ранен мужчина Мирный житель пострадал при атаке беспилотников в Белгородской области

Москва8 сен Вести.В Шебекинском округе в поселке Поляна беспилотник ударил по грузовику, в котором находился мужчина, он получил ранения, сообщает оперштаб Белгородской области.

Мужчину с непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки и ягодичной области бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении

В селе Новая Таволжанка при атаке БПЛА загорелась кровля многоквартирного дома.

В городе Валуйки от взрыва дрона получил повреждения автобус.

В поселке Красная Яруга во время атаки беспилотников повреждены объект инфраструктуры и кровля многоквартирного дома.

В городе Грайворон дрон атаковал автомобиль — у транспортного средства разбиты стекла и кузов.