Москва8 сенВести.В Шебекинском округе в поселке Поляна беспилотник ударил по грузовику, в котором находился мужчина, он получил ранения, сообщает оперштаб Белгородской области.
Мужчину с непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки и ягодичной области бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБговорится в сообщении
В селе Новая Таволжанка при атаке БПЛА загорелась кровля многоквартирного дома.
В городе Валуйки от взрыва дрона получил повреждения автобус.
В поселке Красная Яруга во время атаки беспилотников повреждены объект инфраструктуры и кровля многоквартирного дома.
В городе Грайворон дрон атаковал автомобиль — у транспортного средства разбиты стекла и кузов.