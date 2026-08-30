Один мирный житель пострадал во время атаки ВСУ в Шебекино

В Белгородской области во время атаки дрона пострадал один человек Один мирный житель пострадал во время атаки ВСУ в Шебекино

Москва30 авг Вести.В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадал мужчина. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

С осколочными ранениями предплечья, грудной клетки и спины он доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ему медицинскую помощь, пострадавшего транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода говорится в сообщении

Также в городе из-за взрыва БПЛА повреждены две машины и три частных дома. В результате ударов очередных беспилотников повреждены объект инфраструктуры и автомобиль. В селе Красная Поляна Шебекинского округа из-за детонации дрона повреждена линия электропередачи.