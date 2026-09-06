Москва6 сенВести.В результате атаки вражеского беспилотника в селе Новая Таволжанка Шебекинского круга в Белгородской области смертельные ранения получил мужчина. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
При ударе еще одного дрона по частному дому произошло возгорание, повреждения получила кровля и хозпостройка.
В селе Большетроицкое из-за атаки дрона на коммерческий объект пострадали два человека. Женщина с осколочным ранением височной области и мужчина с осколочными ранениями голени, бедра и плеча обратились в приемное отделение Большетроицкой районной больницыотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Медики оказали им помощь, лечение пострадавшие продолжат амбулаторно. Повреждены фасад коммерческого объекта и три легковушки.