Москва2 сенВести.Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли несколько ударов по территории Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
В результате детонации боевой части БПЛА погиб мужчина. Это произошло в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Бессоновка Белгородского округа.
В селе Акулиновка Борисовского округа из-за атаки беспилотника на легковой автомобиль пострадали мама и ее 6-летняя дочьговорится в заявлении оперштаба, опубликованном в MAX
Девочка получила осколочные ранения колена, ребенка эвакуируют в детскую областную клиническую больницу. У женщины диагностировали акубаротравму.