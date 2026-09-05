В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель

В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, погиб мужчина В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мирный житель

Москва5 сен Вести.В Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Погиб мирный житель говорится в публикации

В селе Вознесеновка Шебекинского округа под удар дрона попал автомобиль. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Машина повреждена.

В Шебекино беспилотники атаковали территорию предприятия – в результате загорелось оборудование и административное здание.

Также повреждения зафиксированы в Белгородском, Валуйском и Ракитянском округах: пострадали частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, складское здание и линия электропередачи.