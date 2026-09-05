Москва5 сенВести.В Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Погиб мирный жительговорится в публикации
В селе Вознесеновка Шебекинского округа под удар дрона попал автомобиль. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Машина повреждена.
В Шебекино беспилотники атаковали территорию предприятия – в результате загорелось оборудование и административное здание.
Также повреждения зафиксированы в Белгородском, Валуйском и Ракитянском округах: пострадали частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, складское здание и линия электропередачи.