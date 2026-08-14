Велосипедист погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области из-за атаки БПЛА погиб велосипедист Велосипедист погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва14 авг Вести.В Белгородской области украинский дрон атаковал велосипедиста, ехавшего по селу Замостье. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

В других округах после атаки беспилотников фиксируются повреждения.

В Шебекинском округе в районе села Никольское от удара FPV-дрона уничтожен автомобиль. В городе Шебекино вследствие взрыва дрона повреждены машины. В селе Вознесеновка FPV-дрон сдетонировал о дерево — осколками задело рядом стоящий автомобиль. В селе Белянка два беспилотника ударили по предприятию, вследствие чего произошло возгорание складского помещения, которое было потушено.

В селе Отрадное Белгородского округа при атаке БПЛА сгорел гараж. В поселке Малиновка в результате ударов дронов огнем уничтожен частный дом. В поселке Октябрьский от атак нескольких дронов выбиты окна гаража.

В поселке Красная Яруга дрон сдетонировал на парковке — повреждены окна, фасад коммерческого объекта и три автомобиля.

В Ракитянском округе в поселке Ракитное в результате взрыва беспилотника разбиты стекла и повреждены кузова шести транспортных средств, остекление и фасады двух частных домов. Второй БПЛА атаковал и повредил автомобиль.

В селе Долгое Валуйского округа из-за атаки FPV-дрона загорелась крыша надворной постройки — возгорание потушено. В селе Борки дрон нанес удар по социальному объекту — поврежден фасад. В селе Тулянка из-за взрыва беспилотника повреждена крыша частного дома.