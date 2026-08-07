Москва7 авгВести.При атаке FPV-дрона в селе Замостье Грайворонского округа Белгородской области погиб велосипедист. Об этом сообщили в региональном оперштабе в мессенджере MAX.
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, он погиб на месте происшествия.
Количество пострадавших при атаке беспилотника в Белгороде возросло до семи человек. Всем пострадавшим оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода, лечение будут проходить амбулаторноотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал от детонации БПЛА в Белгородской области.