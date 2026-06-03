В Белгородской области сдетонировал FPV-дрон, погиб мирный житель Мирный житель Белгородской области погиб в момент атаки FVP-дрона

Москва3 июн Вести.В хуторе Давыдкин Белгородской области произошла детонация FPV-дрона. В результате этого погиб один мирный житель, сообщает оперштаб региона.

Инцидент произошел на территории одного из местных предприятий.

Медики Волоконовской ЦРБ боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью сказано в публикации оперштаба

Ранее в Белгородской области в результате ракетного удара получила ранения жительница села Лаптевка. У пострадавшей зафиксированы осколочные ранения головы и голени.