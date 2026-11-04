В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три жителя, четверо ранены

В результате атаки ВСУ погибли три жителя Белгородской области, четверо ранены В Белгородской области при атаке ВСУ погибли три жителя, четверо ранены

Москва4 ноя Вести.В ходе атаки ВСУ на Белгородскую область есть погибшие и раненые. Подробности в MAX сообщает оперштаб региона.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа днем 3 ноября в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль погиб мужчина… В селе Новая Таволжанка из-за детонации дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями рук, ног и спины он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в городскую больницу №2 Белгорода говорится в сообщении

В результате ударов БПЛА загорелся сельский частный дом, повреждена кровля МКД. В селе Нежеголь повреждены фасад и забор, в Шебекино - кровля частного дома, автомобили, коммерческий объект и остекление МКД.

В поселке Отрадовский Краснояружского округа вследствие атаки дрона на легковой автомобиль погибла семейная пара сообщили в оперштабе

В поселке Красная Яруга при ударе FPV-дрона повреждены окна и фасад здания предприятия. Также нанесены повреждения двум частным домам, легковым автомобилям. В селе Казинка Валуйского округа при детонации БПЛА пострадал мужчина, у него осколочное ранение щеки. Медицискую помощь пострадавшему оказали в Валуйской ЦРБ.

В Борисовском округе в результате атаки на частный дом пострадала жительница села Стригуны. Помощь оказана на месте. В селе Солдатское Ракитянского округа осколочные ранения получил водитель легкового автомобиля. Ему оказали помощь в Ракитянской ЦРБ, затем он будет направлен в горбольницу №2 Белгорода.

В результате ударов беспилотников повреждения нанесены частным и социальным объектам, а также транспортным средствам в городе Грайворон, селе Косилово Грайворонского, селе Замостье.