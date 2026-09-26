Москва26 сенВести.Один мирный житель погиб и трое получили ранения в результате атак со стороны Украины в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
ВСУ атаковали три муниципалитета. Погиб мирный житель, трое раненыговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Мужчина погиб при сбросе взрывчатки с беспилотника на территорию предприятия в селе Санково Грайворонского округа. Еще один человек получил ранения головы и спины во время атаки БПЛА в черте города.
Муж и жена пострадали в Шебекинском округе при ударе украинского FPV-дрона по машине, их доставили в больницу бойцы самообороны.