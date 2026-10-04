В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки дрона

Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали три человека В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки дрона

Москва4 окт Вести.В Белгородской области три человека получили ранения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ совершили удары по региону. Пострадали три человека говорится в публикации

В Шебекино БПЛА нанес удар по территории частного дома. Бойцы самообороны доставили пострадавших - женщину и двоих мужчин - в Шебекинскую центральную больницу. Врачи диагностировали у них мелкие непроникающие осколочные ранения тела. После оказания помощи пациентов переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Ударом разбило навес, забор и два автомобиля.

В остальных населенных пунктах обошлось без пострадавших - там зафиксированы повреждения домов и машин. Под удары попали Новая Таволжанка и Козьмодемьяновка Шебекинского округа, Введенская Готня Ракитянского округа, поселок Ракитное, Казинка Валуйского округа, Красная Яруга, Быценков Краснояружского округа и Зозули Борисовского округа. Там зафиксированы повреждения кровли, окон, фасадов домов, хозпостроек и автомобилей. В селе Зозули загорелась кровля частного дома - пожар потушили.