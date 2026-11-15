Три человека ранены из-за ударов ВСУ по Белгородской области Три мирных жителя Белгородской области ранены из-за атак ВСУ

Москва15 ноя Вести.Три мирных жителя получили ранения в результате украинских атак в Белгородской области. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.

В Грайворонском округе на автодороге Грайворон — Масычево — Головчино в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали два человека. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки и мужчина с осколочными ранениями мягких тканей туловища и ног доставлены в Грайворонскую ЦРБ говорится в сообщении

После оказания первой помощи женщину переведут в Белгородскую областную клиническую больницу, а мужчину отпустят домой лечиться амбулаторно. Уточняется, что автомобиль получил повреждения при атаке.

Еще один человек – мужчина – пострадал в результате удара дрона ВСУ по легковой машине в Шебекино. Его доставили в больницу с осколочными ранениями голени. После медицинской помощи он продолжит лечение амбулаторно. Автомобиль сгорел.