Три мирных жителя Белгородской области получили ранения после ударов ВСУ

Три жителя Белгородской области пострадали после ударов ВСУ Три мирных жителя Белгородской области получили ранения после ударов ВСУ

Москва10 окт Вести.Три мирных жителя Белгородской области получили ранения после ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

[В Шебекино] от атаки FPV-дрона мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавший был переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки поврежден автомобиль говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В селе Нежеголь при взрыве дрона у мужчины осколочное ранение кисти — он госпитализирован; в районе села Фощеватово дрон атаковал автомобиль — пострадала женщина. Она получила слепое осколочное ранение, ей уже оказана необходимая медпомощь.

В селе Белянка FPV-дрон нанес удар по предприятию — поврежден фасад одного из корпусов.