Москва10 октВести.Три мирных жителя Белгородской области получили ранения после ударов украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
[В Шебекино] от атаки FPV-дрона мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Для продолжения лечения пострадавший был переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки поврежден автомобильговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В селе Нежеголь при взрыве дрона у мужчины осколочное ранение кисти — он госпитализирован; в районе села Фощеватово дрон атаковал автомобиль — пострадала женщина. Она получила слепое осколочное ранение, ей уже оказана необходимая медпомощь.
В селе Белянка FPV-дрон нанес удар по предприятию — поврежден фасад одного из корпусов.