Москва21 сенВести.Еще три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В селе Таврово … беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Бригада скорой доставляет мужчину с осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки зафиксированы повреждения 4 автомобилей … В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщину с осколочными ранениями плеча и голени бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина поврежденаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Ко всему прочему, оказана помощь мужчине с аккубаротравмой, полученной при атаке дрона на грузовик в Шебекино.
Украинским ударам также подверглись населенные пункты Шебекино, Купино, Посохово, Валуйки, Грайворон. Повреждены два частных дома, грузовой автомобиль, КамАЗ, коммерческий объект.