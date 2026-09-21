Еще три мирных жителя Белгородской области пострадали после атак дронов ВСУ

Еще три мирных жителя Белгородской области ранены после атак ВСУ Еще три мирных жителя Белгородской области пострадали после атак дронов ВСУ

Москва21 сен Вести.Еще три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В селе Таврово … беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта. Бригада скорой доставляет мужчину с осколочным ранением ноги в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки зафиксированы повреждения 4 автомобилей … В поселке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал автомобиль. Женщину с осколочными ранениями плеча и голени бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, оказана помощь мужчине с аккубаротравмой, полученной при атаке дрона на грузовик в Шебекино.

Украинским ударам также подверглись населенные пункты Шебекино, Купино, Посохово, Валуйки, Грайворон. Повреждены два частных дома, грузовой автомобиль, КамАЗ, коммерческий объект.