В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали 4 мирных жителя

Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали 4 мирных жителя

Москва15 ноя Вести.Четыре мирных жителя пострадали при атаках украинских БПЛА на регион, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.

В результате атаки дрона противника на грузовой автомобиль в селе Волчья Александровка мужчина получил осколочные ранения туловища и лица. Он самостоятельно обратился в местную ЦРБ и после оказания медпомощи продолжит лечение амбулаторно.

Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. Пострадали четыре мирных жителя говорится в публикации

В Шебекино из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадала женщина. У нее – осколочное ранение. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь, дальнейшее лечение она также продолжит амбулаторно.

В поселке Дубовое в результате атаки БПЛА пострадали два человека. Мужчину с осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением голени бригада скорой доставит в больницу Белгорода.

В этих и некоторых других населенных пунктах региона зафиксированы повреждения частных и многоквартирных жилых домов, коммерческих объектов и транспортных средств.