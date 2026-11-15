Москва15 нояВести.Четыре мирных жителя пострадали при атаках украинских БПЛА на регион, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.
В результате атаки дрона противника на грузовой автомобиль в селе Волчья Александровка мужчина получил осколочные ранения туловища и лица. Он самостоятельно обратился в местную ЦРБ и после оказания медпомощи продолжит лечение амбулаторно.
Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. Пострадали четыре мирных жителяговорится в публикации
В Шебекино из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадала женщина. У нее – осколочное ранение. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь, дальнейшее лечение она также продолжит амбулаторно.
В поселке Дубовое в результате атаки БПЛА пострадали два человека. Мужчину с осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением голени бригада скорой доставит в больницу Белгорода.
В этих и некоторых других населенных пунктах региона зафиксированы повреждения частных и многоквартирных жилых домов, коммерческих объектов и транспортных средств.