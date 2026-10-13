В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак ВСУ

ВСУ атаковали восемь округов Белгородской области, ранены четыре человека В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак ВСУ

Москва13 окт Вести.Вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Восемь муниципалитетов атакованы ВСУ. Пострадали четверо человек говорится в публикации

В Шебекино при взрыве беспилотника пострадала женщина – у нее осколочные ранения предплечья. Ей оказали помощь в Большетроицкой районной больнице.

Еще один украинский дрон атаковал парковку. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями туловища, плеча, бедра и акубаротравмой госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ, после чего доставили в Белгородскую областную клиническую больницу.

В поселке Томаровка Яковлевского округа БПЛА взорвался на территории коммерческого объекта - пострадали два человека. Мужчине с осколочными ранениями спины и руки врачи скорой оказали помощь на месте. Позднее его направят в больницу №2 Белгорода. Пострадавшая женщина с акубаротравмой продолжит лечиться амбулаторно.

Помимо этого, удары беспилотников зафиксированы в Борисовском, Валуйском, Грайворонском, Красногвардейском, Краснояружском и Ракитянском округах. Там повреждены частные дома, коммерческие объекты и объекты инфраструктуры, а также автомобили.