Четыре человека получили ранения при атаке БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека Четыре человека получили ранения при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва29 окт Вести.В оперштабе Белгородской области сообщили о четырех пострадавших при атаках Вооруженных сил Украины на регион.

В городе Шебекино вражеский беспилотник ударил по машине. В результате ранения получили двое мужчин. Бойцы самообороны доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ.

У одного диагностированы проникающие осколочные ранения живота и грудной клетки. По оценке медиков, состояние тяжелое. У второго пострадавшего — слепые осколочные ранения рук и ног. Машина повреждена отмечается в сообщении в MAX

При атаке FPV-дрона на частный дом в Шебекино акубаротравму получила женщина. Медики оказали помощь пострадавшей.

В селе Гора-Подол в Грайворонском округе при взрыве FPV-дрона множественные осколочные ранения тела получил мужчина. Ему оказывают медицинскую помощь.