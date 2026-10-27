Москва27 октВести.Во время атак со стороны ВСУ в Белгородской области ранены три человека, сообщает региональный оперштаб в MAX.
В Шебекино при ударе FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочные ранения живота, рук и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, сейчас пострадавший находится в операционной.
Еще два человека пострадали в результате атаки дрона противника на другой автомобиль.
Во время атак со стороны ВСУ ранения получили три человекаговорится в публикации
Мужчине с проникающим ранением живота оказывают медпомощь, женщина с предварительным диагнозом "акубаротравма" направлена для обследования в больницу Белгорода.
При ударах БПЛА противника также зафиксированы повреждения транспортных средств и кровли многоквартирного дома в селе Гора-Подол.