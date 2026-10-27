При атаках БПЛА в Шебекино ранены три человека

Три человека ранены при атаках БПЛА по машинам в Шебекино При атаках БПЛА в Шебекино ранены три человека

Москва27 окт Вести.Во время атак со стороны ВСУ в Белгородской области ранены три человека, сообщает региональный оперштаб в MAX.

В Шебекино при ударе FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочные ранения живота, рук и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, сейчас пострадавший находится в операционной.

Еще два человека пострадали в результате атаки дрона противника на другой автомобиль.

Во время атак со стороны ВСУ ранения получили три человека говорится в публикации

Мужчине с проникающим ранением живота оказывают медпомощь, женщина с предварительным диагнозом "акубаротравма" направлена для обследования в больницу Белгорода.

При ударах БПЛА противника также зафиксированы повреждения транспортных средств и кровли многоквартирного дома в селе Гора-Подол.