В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали четыре человека

При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали четыре человека

Москва12 ноя Вести.Вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали четыре человека, сообщили в оперштабе региона в МAX.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом. Один мужчина получил мелкие осколочные ранения головы, другой мужчина получил поверхностные осколочные ранения головы, плеча и рук.

Пострадавшим оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжат амбулаторно. Повреждены окна, фасад, внутренняя отделка и автомобиль отмечается в сообщении

Еще один вражеский беспилотник ударил по коммерческому объекту. Пострадали мужчина и женщина.

Двоих пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении

Мужчина получил осколочное ранение лица, а у женщины, предварительно, диагностирована акубаротравма. Их направят в больницу Белгорода.

Повреждения получили остекление здания и машина.