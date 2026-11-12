Москва12 нояВести.Вооруженные силы Украины атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали четыре человека, сообщили в оперштабе региона в МAX.
В городе Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом. Один мужчина получил мелкие осколочные ранения головы, другой мужчина получил поверхностные осколочные ранения головы, плеча и рук.
Пострадавшим оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжат амбулаторно. Повреждены окна, фасад, внутренняя отделка и автомобильотмечается в сообщении
Еще один вражеский беспилотник ударил по коммерческому объекту. Пострадали мужчина и женщина.
Двоих пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБговорится в сообщении
Мужчина получил осколочное ранение лица, а у женщины, предварительно, диагностирована акубаротравма. Их направят в больницу Белгорода.
Повреждения получили остекление здания и машина.