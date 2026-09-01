Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали от атак ВСУ

ВСУ ударили по Белгородской области, пострадали четверо мужчин Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали от атак ВСУ

Москва1 сен Вести.Четыре человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.

Двое мужчин получили осколочные ранения при ракетном обстреле Белгорода. Их перевезут в городскую больницу №2.

В Ракитянском округе на участке автодороги Ракитное — Пролетарский дрон ударил по автомобилю. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и руки самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ пишет оперштаб

Уточняется, что при атаке была повреждена машина.

Также осколочные ранения голени и волосистой части головы получил мужчина из села Купино Шебекинского округ, где украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадавший продолжит лечение в профильном отделении. В больницу его доставили бойцы самообороны.