Москва1 сенВести.Четыре человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.
Двое мужчин получили осколочные ранения при ракетном обстреле Белгорода. Их перевезут в городскую больницу №2.
В Ракитянском округе на участке автодороги Ракитное — Пролетарский дрон ударил по автомобилю. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и руки самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБпишет оперштаб
Уточняется, что при атаке была повреждена машина.
Также осколочные ранения голени и волосистой части головы получил мужчина из села Купино Шебекинского округ, где украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. Пострадавший продолжит лечение в профильном отделении. В больницу его доставили бойцы самообороны.