Москва31 авгВести.ВСУ нанесли серию ударов по территории Белгородской области, сообщает в MAX региональный оперативный штаб.
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал коммерческий объект в городе Шебекино, осколочные ранения получили трое мужчин. Их доставили в Шебекинскую ЦРБ.
В поселке Пятницкое Волоконовского округа при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру боец "Орлана" получил резаную рану голенисказано в сообщении
После оказания помощи в больнице пострадавший был направлен на амбулаторное лечение.