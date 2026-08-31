В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения при ударах ВСУ в Белгородской области В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали четыре человека

Москва31 авг Вести.ВСУ нанесли серию ударов по территории Белгородской области, сообщает в MAX региональный оперативный штаб.

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал коммерческий объект в городе Шебекино, осколочные ранения получили трое мужчин. Их доставили в Шебекинскую ЦРБ.

В поселке Пятницкое Волоконовского округа при отражении атаки на гражданскую инфраструктуру боец "Орлана" получил резаную рану голени сказано в сообщении

После оказания помощи в больнице пострадавший был направлен на амбулаторное лечение.