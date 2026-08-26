Четыре человека в Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ

В Белгородской области при атаках Украины пострадали четыре человека Четыре человека в Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ

Москва26 авг Вести.Четыре человека в Белгородской области получили повреждения и ранения при атаках украинских БПЛА на несколько населенных пунктов. Об этом сообщает оперштаб региона.

В сообщении ведомства уточняется, что люди пострадали в Шебекино, селе Грузское и поселке Октябрьский. Все – мужчины.

При атаке со стороны ВСУ пострадали четыре человека, среди которых боец подразделения "Орлан" написано в публикации оперштаба

Один из пострадавших ранен в шею и лицо, у бойца "Орлана" осколочное ранение плеча. После оказания медицинской помощи оба продолжают лечение амбулаторно.

У мужчины из села Грузское перелом предплечья, его состояние оценивается как тяжелое. У жителя Октябрьского открытое рана головы, осколочные ранения лица, спины и плеча.