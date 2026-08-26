Москва26 авгВести.Четыре человека в Белгородской области получили повреждения и ранения при атаках украинских БПЛА на несколько населенных пунктов. Об этом сообщает оперштаб региона.
В сообщении ведомства уточняется, что люди пострадали в Шебекино, селе Грузское и поселке Октябрьский. Все – мужчины.
При атаке со стороны ВСУ пострадали четыре человека, среди которых боец подразделения "Орлан"написано в публикации оперштаба
Один из пострадавших ранен в шею и лицо, у бойца "Орлана" осколочное ранение плеча. После оказания медицинской помощи оба продолжают лечение амбулаторно.
У мужчины из села Грузское перелом предплечья, его состояние оценивается как тяжелое. У жителя Октябрьского открытое рана головы, осколочные ранения лица, спины и плеча.