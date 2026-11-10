Четыре района Белгородской области пострадали в результате атаки дронов ВСУ Украинские БПЛА нанесли удары по четырем районам Белгородской области

Москва10 ноя Вести.Украинские дроны атаковали четыре района Белгородской области, пострадали десять населенных пунктов. Об этом сообщает в MAX оперштаб региона.

Согласно публикации, в городе Шебекино один беспилотник ударил по грузовому автомобилю, еще несколько – по частным домам, многоквартирному дому, социальному объекту, линии электропередачи и двум авто. В Шебекинском округе FPV-дрон разбил окна частного дома и хозпостройки, повредил автомобиль.

В Грайворонском округе ударами FPV-дронов были повреждены частные дома и автомобиль, перебита линия электропередачи. В городе Грайворон при взрыве беспилотника были посечены окна административного здания.

В Валуйском округе в селе Борки при взрыве дрона повреждены остекление частного дома, надворной постройки и автомобиль пишет оперштаб

Также при детонации FPV-дрона посекло осколками автомобиль в селе Новая Нелидовка Белгородского округа.