В Белгородской области 10 населенных пунктов попали под удары БПЛА Дроны ВСУ атаковали 10 населенных пунктов в Белгородской области

Москва10 ноя Вести.Под удары украинских дронов попали 10 населенных пунктов в пяти округах Белгородской области. По предварительным данным, в результате атак ВСУ никто не пострадал. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ продолжают удары по региону. По предварительной информации, пострадавших нет говорится в публикации

В селе Терновое Шебекинского округа FPV-дрон взорвался на дороге - осколками посекло окна и фасад частного дома. В Новой Таволжанке из-за взрыва дрона загорелся автомобиль, огонь потушили. Еще один беспилотник повредил ЛЭП. В Шебекино дрон ударил по машине.

В селе Ясные Зори Белгородского округа беспилотник пробил крышу частного дома, а взрыв второго FPV-дрона выбил стекла в квартире многоквартирного дома. В поселке Красная Яруга БПЛА сдетонировал на территории коммерческого объекта - повреждено ограждение; второй дрон выбил окна в надворной постройке.

В селе Борки Валуйского округа пострадала сельскохозяйственная техника. В силе Илек-Кошары Ракитянского округа разбиты стекла и кузов автомобиля. В селе Смородино Грайворонского округа беспилотник атаковал социальный объект – разбиты окна и входная группа. В селе Замостье получил повреждения объект инфраструктуры, в Головчино – грузовик.