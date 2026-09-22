В Белгородской области дроны ВСУ атаковали автомобили и дома Украинские дроны атаковали автомобили и дома в Белгородской области

Москва22 сен Вести.Украинские беспилотники и дроны-камикадзе в течение 22 сентября атаковали Белгородскую область, повреждены легковые автомобили, частные дома и ЛЭП, никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Так, в Шебекино провреждения получили грузовой и шесть легковых автомобилей. В одном из многоквартирных жилых домов, социальном и коммерческом объектах выбиты стекла.

В Белгородском округе в селе Черемошное FPV-дрон взорвался во дворе частного дома – выбиты окна. В поселке Октябрьский в результате атак дронов повреждены окна и фасады двух частных домов, двух хозпостроек и трактор. В селе Солохи от атаки FPV-дрона произошло возгорание кровли социального объекта, которое было ликвидировано сказано в сообщении

В Грайворонском округе в селе Дорогощь FPV-дрон повредил линию электропередачи.

Еще в нескольких муниципалитетах были повреждены фасады частных жилых домов, посечены окна, автомобили и кровли.