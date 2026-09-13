Оперштаб: в Белгородской области ВСУ атаковали жилые дома и автомашины

ВСУ нанесли удар по жилым домам и автомобилям в Белгородской области Оперштаб: в Белгородской области ВСУ атаковали жилые дома и автомашины

Москва13 сен Вести.13 сентября ВСУ несколько раз атаковали объекты на территории Белгородской области. Данные в MAX приводит оперштаб региона.

В городе Грайвороне два FPV-дрона сдетонировали, повредив частный дом и два легковых автомобиля, один из них загорелся. Также беспилотники нанесли повреждения гаражу и легковушке, забору и навесу частного дома.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом - повреждены внутренняя отделка, стены и кровля. Вследствие детонации очередного FPV-дрона повреждена кровля частного дома говорится в сообщении

В Шебекино в результате удара БПЛА по многоквартирному дому повреждены остекление квартир, легковые автомобили. Пострадал частный дом. В селе Маломихайловка произошла детонация дрона на территории частного дома, пострадало остекление, фасад и автомашина.

В селе Бочковка Белгородского округа повреждены гараж и забор частного дома. В селе Грузское Борисовского округа удар беспилотника пришелся на объект инфраструктуры.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа два частных дома повреждены из-за детонации FPV-дрона. В поселке Быценков у частного дома повреждена кровля.