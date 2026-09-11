Во время атаки дрона в Белгородской области ранен один человек

В Белгородской области мирный житель пострадал от атаки БПЛА Во время атаки дрона в Белгородской области ранен один человек

Москва11 сен Вести.В Белгородской области беспилотники атаковали шесть муниципалитетов. Один человек получил ранения сообщает региональный оперштаб.

В поселке Красная Яруга при атаке дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение будет продолжать амбулаторно говорится в сообщении

В этом же поселке от взрыва дронов выбиты окна, посечены фасады и заборы в шести частных домах. В поселке Степное Краснояружского округа в результате детонации БПЛА повреждены фасад, остекление частного дома, надворной постройки и автомобиль. В селе Сергиевка во время атак беспилотников в трех частных домах посечены фасады, а также перебита линия электропередачи.

В селе Посохово Валуйского округа у частного дома пробита крыша.

В городе Валуйки при ударе дрона повреждена крыша коммерческого объекта.

В селе Никольское Белгородского округа беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту — частично разрушена стена здания.

В Шебекинском округе в селе Ржевка загорелся автомобиль.

В Борисовском округе в селе Грузское от взрывов разбиты окна и пробита крыша частного дома.

В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия — повреждены три грузовика.