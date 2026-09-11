Москва11 сенВести.В Белгородской области беспилотники атаковали шесть муниципалитетов. Один человек получил ранения сообщает региональный оперштаб.
В поселке Красная Яруга при атаке дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму. Пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение будет продолжать амбулаторноговорится в сообщении
В этом же поселке от взрыва дронов выбиты окна, посечены фасады и заборы в шести частных домах. В поселке Степное Краснояружского округа в результате детонации БПЛА повреждены фасад, остекление частного дома, надворной постройки и автомобиль. В селе Сергиевка во время атак беспилотников в трех частных домах посечены фасады, а также перебита линия электропередачи.
В селе Посохово Валуйского округа у частного дома пробита крыша.
В городе Валуйки при ударе дрона повреждена крыша коммерческого объекта.
В селе Никольское Белгородского округа беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту — частично разрушена стена здания.
В Шебекинском округе в селе Ржевка загорелся автомобиль.
В Борисовском округе в селе Грузское от взрывов разбиты окна и пробита крыша частного дома.
В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия — повреждены три грузовика.