ВСУ нанесли удар по социальным объектам в Белгородской области Социальные объекты в Белгородской области подверглись ударам ВСУ

Москва10 сен Вести.В Белгородской области ударам вооруженных формирований Украины подверглись социальные объекты, жилые дома и гражданские автомобили. Об этом сообщил оперативный региональный штаб.

В городе Грайворон дрон атаковал социальный объект — повреждены фасад и окна. В результате детонации очередных БПЛА повреждены частный дом и объект инфраструктуры. Часть жителей временно остается без электроснабжения говорится в канале оперштаба на платформе MAX

Еще один социальный объект атакован дроном в селе Березовка Борисовского округа, в результате чего произошло возгорание кровли здания, а также в селе Косилово - в результате сброса боеприпасов с БПЛА.

В общей сложности повреждены более десятка автомобилей и частных домов в Белгородском, Шебекинском, Грайворонском и Краснояружском округах.

Согласно данным оперштаба, при атаке БПЛА по автомобилю в Шебекино пострадал мирный житель.