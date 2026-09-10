Москва10 сенВести.В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Шебекино из-за атаки беспилотника на легковой автомобиль пострадал мужчина. С осколочным ранением ягодичной области бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказывают ему медицинскую помощьговорится в канале оперштаба на платформе MAX
Предполагается, что в дальнейшем пострадавший будет транспортирован в городскую больницу №2 Белгорода.