Москва12 сенВести.Мирный житель Белгородской области был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Инцидент произошел в районе села Крутой Лог Белгородского округа.
В результате атаки беспилотника на "Газель" мужчина получил ранение височной области, переломы плеча и бедранаписано в канале ведомства в MAX
Пострадавший был доставлен в городскую больницу №2 в Белгороде.
Также в Белгородской области нанесен ущерб нескольким автомобилям, объектам коммерческой, жилой и хозяйственной инфраструктуры.