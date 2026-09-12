В Белгородской области мирный житель ранен после атаки БПЛА на автомобиль

БПЛА атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мирный житель В Белгородской области мирный житель ранен после атаки БПЛА на автомобиль

Москва12 сен Вести.Мирный житель Белгородской области был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Инцидент произошел в районе села Крутой Лог Белгородского округа.

В результате атаки беспилотника на "Газель" мужчина получил ранение височной области, переломы плеча и бедра написано в канале ведомства в MAX

Пострадавший был доставлен в городскую больницу №2 в Белгороде.

Также в Белгородской области нанесен ущерб нескольким автомобилям, объектам коммерческой, жилой и хозяйственной инфраструктуры.