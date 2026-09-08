Житель Белгородской области получил ранения после удара БПЛА по автомобилю

Украинский беспилотник ударил по автомобилю в Белгородской области, один раненый Житель Белгородской области получил ранения после удара БПЛА по автомобилю

Москва8 сен Вести.В городе Шебекино Белгородской области была совершена атака беспилотника на гражданский автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщает оперштаб региона.

В городе Шебекино дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. В Шебекинскую ЦРБ доставлен мужчина с касательными осколочными ранениями головы и лица написано в публикации ведомства

После того, как пострадавшему будет оказана медицинская помощь, его переведут в областную клиническую больницу.

Подвергшийся удару автомобиль разбит.