Москва8 сенВести.В городе Шебекино Белгородской области была совершена атака беспилотника на гражданский автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщает оперштаб региона.
В городе Шебекино дрон ВСУ нанес удар по автомобилю. В Шебекинскую ЦРБ доставлен мужчина с касательными осколочными ранениями головы и лицанаписано в публикации ведомства
После того, как пострадавшему будет оказана медицинская помощь, его переведут в областную клиническую больницу.
Подвергшийся удару автомобиль разбит.