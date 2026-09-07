Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ на микроавтобус

ВСУ ударили по микроавтобусу в Белгородской области, пострадал мирный житель Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ на микроавтобус

Москва7 сен Вести.Микроавтобус в городе Шебекино Белгородской области подвергся атаке со стороны украинского БПЛА. В результате удара пострадал один человек, сообщает оперштаб региона.

В городе Шебекино от удара FPV-дрона по микроавтобусу мужчина получил множественные осколочные ранения спины и плеча написано в сообщении ведомства

Раненый был доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Общественному транспорту был нанесен ущерб.

Также есть повреждения жилой инфраструктуры и автомобилей в селах Новая Таволжанка, Ясные Зори, Казинка, Посохово и Новостроевка-Первая, поселках Октябрьский и Красная Яруга и хуторе Петровский.