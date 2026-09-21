В Белгородской области четыре жителя пострадали в момент ударов Украины

Четыре человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ В Белгородской области четыре жителя пострадали в момент ударов Украины

Москва21 сен Вести.Территория Белгородской области подверглась обстрелу со стороны Украины. В результате атак противника пострадали четыре человека из числа гражданского населения, сообщает оперштаб региона.

Трое из них – жители Шебекино.

При детонации FPV-дрона пострадали три человека. Двое мужчин получили осколочные ранения, а 17-летний юноша, предварительно, акубаротравму написано в сообщении ведомства

Пострадавшие были доставлены в Шебекинскую ЦРБ, далее двое будут переведены в медицинские учреждения Белгорода. Третий продолжит лечение амбулаторно.

Еще один мирный житель пострадал в поселке Томаровка. Там БПЛА нанес удар по грузовому автомобилю. Находившийся в нем мужчина госпитализирован в белгородскую больницу №2.