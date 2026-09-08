Четыре мирных жителя ранены после очередных ударов ВСУ по Белгородской области

Четыре мирных белгородца пострадали при очередных ударах ВСУ Четыре мирных жителя ранены после очередных ударов ВСУ по Белгородской области

Москва8 сен Вести.Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

На окраине поселка Красная Яруга FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчине со множественными осколочными ранениями оказывают помощь в Краснояружской ЦРБ. Для продолжения лечения он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода … От атаки второго дрона повреждения получил ещё один автомобиль говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В поселке Ракитное дрон сдетонировал возле соцобъекта — пострадали мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились в медучреждение. У мужчины — осколочные ранения голени и руки, у женщины — акубаротравму. На месте атаки повреждены две машины.

Ко всему прочему, за помощью обратился мужчина, который получил акубаротравму при атаке БПЛА на автомобиль на участке автодороги Ракитное — Бобрава.

Под удар также попали населенные пункты Вязовской, Ржевка, Новая Таволжанка, Шебекино, Акулиновка. Там повреждены предприятие, 5 частных домов, гараж, многоквартирный дом и 4 авто.