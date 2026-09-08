Москва8 сенВести.Четыре мирных жителя пострадали в результате очередных ударов украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
На окраине поселка Красная Яруга FPV-дрон ударил по автомобилю. Мужчине со множественными осколочными ранениями оказывают помощь в Краснояружской ЦРБ. Для продолжения лечения он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода … От атаки второго дрона повреждения получил ещё один автомобильговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В поселке Ракитное дрон сдетонировал возле соцобъекта — пострадали мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились в медучреждение. У мужчины — осколочные ранения голени и руки, у женщины — акубаротравму. На месте атаки повреждены две машины.
Ко всему прочему, за помощью обратился мужчина, который получил акубаротравму при атаке БПЛА на автомобиль на участке автодороги Ракитное — Бобрава.
Под удар также попали населенные пункты Вязовской, Ржевка, Новая Таволжанка, Шебекино, Акулиновка. Там повреждены предприятие, 5 частных домов, гараж, многоквартирный дом и 4 авто.