Москва2 нояВести.ВСУ предприняли атаку на четыре муниципалитета Белгородской области, есть раненый. Подробности в MAX сообщил оперштаб региона.
В Валуйском округе в районе села Солоти дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчине со слепым осколочным ранением ягодичной области оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство поврежденоговорится в мессенджере
В результате атак FPV-дронов в поселке Красная Яруга пробита кровля в двух частных домах, огнем уничтожен автомобиль.
В городе Грайворон беспилотник ударил по автомашине, разбита задняя часть кузова. В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва FPV-дрона пробита крыша гаража.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа произошла детонация БПЛА перед частным домом, посечен забор, разбиты окна.