В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель

Мирный житель Белгородской области получил ранение в результате атаки БПЛА ВСУ В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель

Москва2 ноя Вести.ВСУ предприняли атаку на четыре муниципалитета Белгородской области, есть раненый. Подробности в MAX сообщил оперштаб региона.

В Валуйском округе в районе села Солоти дрон атаковал грузовой автомобиль. Мужчине со слепым осколочным ранением ягодичной области оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. Транспортное средство повреждено говорится в мессенджере

В результате атак FPV-дронов в поселке Красная Яруга пробита кровля в двух частных домах, огнем уничтожен автомобиль.

В городе Грайворон беспилотник ударил по автомашине, разбита задняя часть кузова. В селе Глотово Грайворонского округа от взрыва FPV-дрона пробита крыша гаража.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа произошла детонация БПЛА перед частным домом, посечен забор, разбиты окна.