Житель Белгородской области ранен в результате атаки FPV-дрона ВСУ Мирный житель Белгородской области ранен после атаки украинского FPV-дрона

Москва6 окт Вести.Мирный житель Белгородской области получил ранение в результате атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Ракитянском округе на участке автодороги Ракитное — Святославка при атаке FPV-дрона мужчина получил слепое осколочное ранение грудной клетки. Ему оказана помощь в Ракитянской ЦРБ, после чего он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина получила повреждения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Под удары также попали населенные пункты Белгород, Отрадное, Шебекино, Маломихайловка, Смородино, Гора-Подол. Повреждены социальный объект, три частных дома, автомобиль и храм Архистратига Михаила.