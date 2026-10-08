Житель Белгородской области пострадал в результате украинской агрессии Житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ

Москва8 окт Вести.Житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ в селе Гора-Подол. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

У мужчины осколочные ранения мягких тканей волосистой части головы. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под удары также попали Красный Октябрь, Октябрьский, Шебекино, Маслова Пристань, Новая Таволжанка, Аркатово. Повреждены 3 частных дома, 2 социальных объекта, объект инфраструктуры, 5 автомобилей, предприятие, 2 коммерческих объекта, многоквартирный дом. Также еще на одном предприятии произошло возгорание — его тушат; в здании цеха разбиты окна.