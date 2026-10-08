Москва8 октВести.Житель Белгородской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ в селе Гора-Подол. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
У мужчины осколочные ранения мягких тканей волосистой части головы. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Под удары также попали Красный Октябрь, Октябрьский, Шебекино, Маслова Пристань, Новая Таволжанка, Аркатово. Повреждены 3 частных дома, 2 социальных объекта, объект инфраструктуры, 5 автомобилей, предприятие, 2 коммерческих объекта, многоквартирный дом. Также еще на одном предприятии произошло возгорание — его тушат; в здании цеха разбиты окна.