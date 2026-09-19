Мужчина был ранен в спину при ударе дрона по предприятию в Белгородской области

Мирный житель Белгородской области пострадал при ударе дрона ВСУ Мужчина был ранен в спину при ударе дрона по предприятию в Белгородской области

Москва19 сен Вести.Житель Белгородской области пострадал в результате удара украинского дрона по предприятию. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.

Уточняется, что мужчина получил осколочное ранение спины.

В городе Валуйки дрон сдетонировал на территории предприятия. Бригада скорой доставила мужчину с осколочным ранением спины в Валуйскую ЦРБ говорится в сообщении

На месте атаки были повреждены два грузовика.

Другой FPV-дрон атаковал частный дом в селе Казначеевка Валуйского округа. Он пробил крышу здания.