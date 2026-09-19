Москва19 сенВести.Житель Белгородской области пострадал в результате удара украинского дрона по предприятию. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.
Уточняется, что мужчина получил осколочное ранение спины.
В городе Валуйки дрон сдетонировал на территории предприятия. Бригада скорой доставила мужчину с осколочным ранением спины в Валуйскую ЦРБговорится в сообщении
На месте атаки были повреждены два грузовика.
Другой FPV-дрон атаковал частный дом в селе Казначеевка Валуйского округа. Он пробил крышу здания.