При атаках ВСУ на Белгородскую область ранен мужчина В Шебекинском округе Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

Москва14 окт Вести.Беспилотники Вооруженных сил Украины вновь атаковали населенные пункты на территории Белгородской области. В результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. Пострадал мирный житель говорится в публикации

В Шебекинском округе в селе Архангельское мужчина пострадал при взрыве дрона. С осколочными ранениями грудной клетки и ноги он обратился к врачам за помощью в Шебекинскую центральную районную больницу. Затем пациента перевели в травматологическое отделение.

Помимо этого, атакам украинских дронов подверглись Шебекино, села Купино, Нижнее Березово-Второе и Никольское, а также Пристень Валуйского округа и Ясные Зори Белгородского округа. Там повреждены частные и многоквартирные дома, легковые автомобили и объект инфраструктуры, в одном из случаев произошло возгорание.