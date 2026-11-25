При детонации FPV-дрона в Белгородской области пострадал мужчина

В Белгородской области при детонации FPV-дрона ранения получил мужчина При детонации FPV-дрона в Белгородской области пострадал мужчина

Москва25 ноя Вести.При очередной атаке Вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщили в оперштабе региона в мессенджере MAX.

Мирный житель получил осколочные ранения в селе Муром Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона.

С осколочным ранением теменной области его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи оказывают ему необходимую помощь отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что при ударе БПЛА в Белгородской области беременная женщина потеряла ребенка.