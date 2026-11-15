Мирный житель пострадал в результате атаки дрона в Белгородской области Мужчина получил ранение при сбитии дрона в селе Репное Белгородской области

Москва15 ноя Вести.В селе Репное Белгородской области мужчина получил ранение при сбитии беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.

Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадал мирный житель говорится в публикации

Пострадавший сам обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи диагностировали у пациента непроникающее ранение грудной клетки и после оказания первой помощи поместили его в хирургическое отделение.

Отмечается, что под удары украинских дронов также попали несколько населенных пунктов в шести округах области - Белгородском, Валуйском Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском. Там зафиксированы повреждения частных домов, автомобилей и линии электропередачи. Из-за падения беспилотного летательного аппарата в районе села Великомихайловка часть жителей временно осталась без электричества.