Москва15 нояВести.В селе Репное Белгородской области мужчина получил ранение при сбитии беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.
Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадал мирный жительговорится в публикации
Пострадавший сам обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи диагностировали у пациента непроникающее ранение грудной клетки и после оказания первой помощи поместили его в хирургическое отделение.
Отмечается, что под удары украинских дронов также попали несколько населенных пунктов в шести округах области - Белгородском, Валуйском Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском. Там зафиксированы повреждения частных домов, автомобилей и линии электропередачи. Из-за падения беспилотного летательного аппарата в районе села Великомихайловка часть жителей временно осталась без электричества.