Москва15 нояВести.В Белгороде мирный житель получил ранения при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.
ВСУ продолжают атаки на регион. Пострадал мирный жительговорится в публикации
Отмечается, что мужчину с осколочными ранениями головы госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают помощь. Сам грузовик поврежден.
Под удары беспилотников также попали населенные пункты в нескольких округах области – Белгородском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском. Там зафиксированы повреждения частных домов, хозяйственных построек, коммерческого и социального объектов, автомобилей и линии электропередачи.