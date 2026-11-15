Мирный житель ранен в результате удара БПЛА в Белгороде

В Белгороде при атаке беспилотника на грузовик пострадал мужчина Мирный житель ранен в результате удара БПЛА в Белгороде

Москва15 ноя Вести.В Белгороде мирный житель получил ранения при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.

ВСУ продолжают атаки на регион. Пострадал мирный житель говорится в публикации

Отмечается, что мужчину с осколочными ранениями головы госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода, где ему оказывают помощь. Сам грузовик поврежден.

Под удары беспилотников также попали населенные пункты в нескольких округах области – Белгородском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском. Там зафиксированы повреждения частных домов, хозяйственных построек, коммерческого и социального объектов, автомобилей и линии электропередачи.