Москва6 сенВести.В Белгородской области в результате атак беспилотника Вооруженных сил Украины ранен мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Мирный житель пострадал в результате удара со стороны ВСУговорится в публикации
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина получил осколочные ранения головы, руки и ноги. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания помощи пациент будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.
В селе в результате атаки беспилотника загорелся частный дом.
Кроме этого, повреждения зафиксированы в Борисовском, Белгородском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах: пострадали частные дома, автомобили, объекты инфраструктуры.