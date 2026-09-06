В Белгородской области в результате удара БПЛА пострадал мирный житель

В Шебекинском округе дрон ранил мужчину, его госпитализировали В Белгородской области в результате удара БПЛА пострадал мирный житель

Москва6 сен Вести.В Белгородской области в результате атак беспилотника Вооруженных сил Украины ранен мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Мирный житель пострадал в результате удара со стороны ВСУ говорится в публикации

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мужчина получил осколочные ранения головы, руки и ноги. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания помощи пациент будет переведен в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе в результате атаки беспилотника загорелся частный дом.

Кроме этого, повреждения зафиксированы в Борисовском, Белгородском, Валуйском, Грайворонском, Краснояружском и Ракитянском округах: пострадали частные дома, автомобили, объекты инфраструктуры.