Москва26 авгВести.Мирный житель Шебекино получил тяжелое ранение после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
В результате ударов БПЛА на территории предприятия пострадал мужчина. С проникающим ранением грудной клетки он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние пациента тяжелоеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Повреждены стены, окна здания и оборудование.
От атаки еще другого дрона произошло возгорание объекта инфраструктуры — повреждены кровля и фасад.