Москва26 авгВести.Мирный житель Шебекино получил тяжелое ранение после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В результате ударов БПЛА на территории предприятия пострадал мужчина. С проникающим ранением грудной клетки он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние пациента тяжелое

говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Повреждены стены, окна здания и оборудование.

От атаки еще другого дрона произошло возгорание объекта инфраструктуры — повреждены кровля и фасад.