Мирный белгородец тяжело ранен после удара дрона ВСУ Мирный житель Белгородской области тяжело ранен после атаки дрона ВСУ

Москва26 авг Вести.Мирный житель Шебекино получил тяжелое ранение после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

В результате ударов БПЛА на территории предприятия пострадал мужчина. С проникающим ранением грудной клетки он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние пациента тяжелое говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Повреждены стены, окна здания и оборудование.

От атаки еще другого дрона произошло возгорание объекта инфраструктуры — повреждены кровля и фасад.