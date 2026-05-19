В Шебекине мирный житель пострадал в результате детонации дрона ВСУ

Мирный житель Шебекина пострадал после детонации украинского дрона В Шебекине мирный житель пострадал в результате детонации дрона ВСУ

Москва19 мая Вести.Мирный житель Шебекина пострадал после детонации дрона вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Медики бригады скорой оказали помощь мужчине на месте. У него диагностировали акубаротравму, от предложенной госпитализации он отказался говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX

В результате вражеской агрессии также повреждены окна в многоквартирном доме, фасад и остекление социального объекта и легковой автомобиль.

На месте работают оперативные службы.