Москва19 маяВести.Мирный житель Шебекина пострадал после детонации дрона вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Медики бригады скорой оказали помощь мужчине на месте. У него диагностировали акубаротравму, от предложенной госпитализации он отказалсяговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX
В результате вражеской агрессии также повреждены окна в многоквартирном доме, фасад и остекление социального объекта и легковой автомобиль.
На месте работают оперативные службы.