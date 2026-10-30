Дрон атаковал сельхозтехнику в Белгородском округе, пострадал один человек Беспилотник ВСУ ранил мужчину в Белгородском округе

Москва30 окт Вести.В Белгородской области мирный житель получил ранения при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ совершили удары по региону. Пострадал мирный житель говорится в публикации

Отмечается, что дрон ударил по сельскохозяйственной технике в районе села Пуляевка Белгородского округа, в результате пострадал один человек. В настоящее время мужчину с осколочными ранениями спины, плеча, предплечья и ног госпитализируют в областную клиническую больницу. Техника получила повреждения.

Украинские БПЛА также атаковали город Шебекино, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский округа. Там зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, хозяйственных построек, гаражей и автомобилей - разбиты окна, посечены кровли и стены, часть машин уничтожена огнем. Повреждены также здание предприятия, социальный объект и объект инфраструктуры.