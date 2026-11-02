Москва2 нояВести.В Белгородской области в результате атаки со стороны Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Под огнем боевиков оказался город Шебекино.
От удара дрона по автомобилю мужчина получил слепые осколочные ранения плеча и грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, и после оказания помощи он направлен в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Также вражеские беспилотники нанесли удары по населенным пунктам Грайворонского, Борисовского и Ракитянского округов. Там повреждены частный дом, автомобили и здание предприятия.