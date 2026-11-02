Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Украинский дрон ударил по машине в белгородском Шебекино, один человек ранен Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области

Москва2 ноя Вести.В Белгородской области в результате атаки со стороны Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Под огнем боевиков оказался город Шебекино.

От удара дрона по автомобилю мужчина получил слепые осколочные ранения плеча и грудной клетки. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ, и после оказания помощи он направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Также вражеские беспилотники нанесли удары по населенным пунктам Грайворонского, Борисовского и Ракитянского округов. Там повреждены частный дом, автомобили и здание предприятия.