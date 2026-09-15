Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке БПЛА на автомобиль

В Шебекино дрон ударил по автомобилю, ранен мирный житель Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке БПЛА на автомобиль

Москва15 сен Вести.Украинский БПЛА атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, ранение получил мирный житель, сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой, полученной в результате атаки дрона на автомобиль в городе Шебекино говорится в публикации

Транспортное средство уничтожено огнем.

Кроме того, в Шебекино в результате удара FPV-дрона по территории предприятия загорелся грузовик. На данный момент возгорание потушено.

В селах Погромец Волоконовского округа и Углово Валуйского округа от атак FPV-дронов повреждены инфраструктурные объекты. В городе Грайворон после атаки беспилотника повреждения получил частный дом.