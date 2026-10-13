В Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель Шебекино ранен при атаке украинского FPV-дрона В Шебекино при атаке дрона ВСУ ранен мирный житель

Москва13 окт Вести.В Шебекино при атаке FPV-дрона противника пострадал мирный житель, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.

С осколочными ранениями рук, грудной клетки и живота бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ.

Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. … В Шебекино из-за атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина говорится в публикации

Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

В нескольких населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения транспортных средств и зданий.