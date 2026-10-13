Москва13 октВести.В Шебекино при атаке FPV-дрона противника пострадал мирный житель, сообщает оперштаб Белгородской области в MAX.
С осколочными ранениями рук, грудной клетки и живота бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ.
Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. … В Шебекино из-за атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчинаговорится в публикации
Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
В нескольких населенных пунктах Белгородской области в результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения транспортных средств и зданий.