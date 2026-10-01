Москва1 октВести.Мирный житель был ранен в голову, живот, предплечье и ноги при атаке украинского FPV-дрона в Шебекино Белгородской области. Об этом оперативный штаб региона сообщает в MAX.
В городе Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Мужчину со слепыми осколочными ранениями головы, живота, предплечья и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБговорится в сообщении
В результате удара пострадало и само здание: там выбиты окна и посечен фасад. При взрыве второго беспилотника загорелся автомобиль и был поврежден забор частного дома. Пламя оперативно потушили.