Мужчина ранен в голову и живот при ударе FPV-дрона по городу Шебекино

Мужчина получил ранения головы, живота и ног при атаке FPV-дрона в Шебекино Мужчина ранен в голову и живот при ударе FPV-дрона по городу Шебекино

Москва1 окт Вести.Мирный житель был ранен в голову, живот, предплечье и ноги при атаке украинского FPV-дрона в Шебекино Белгородской области. Об этом оперативный штаб региона сообщает в MAX.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Мужчину со слепыми осколочными ранениями головы, живота, предплечья и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении

В результате удара пострадало и само здание: там выбиты окна и посечен фасад. При взрыве второго беспилотника загорелся автомобиль и был поврежден забор частного дома. Пламя оперативно потушили.